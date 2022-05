Fińscy przywódcy: musimy niezwłocznie złożyć wniosek o przystąpienie do NATO

Finlandia musi "niezwłocznie" złożyć wniosek o przystąpienie do NATO – przekazali we wspólnym oświadczeniu fiński prezydent Sauli Niinisto oraz premier Sanna Marin. Oboje podkreślili, że "członkostwo w NATO wzmocni bezpieczeństwo Finlandii, a jako członek NATO Finlandia umocniłaby cały Sojusz".

W czwartek wspólne oświadczenie na temat przyszłości państwa w Sojuszu wydali fiński prezydent Sauli Niinisto oraz premier Sanna Marin. "Finlandia musi niezwłocznie złożyć wniosek o członkostwo w NATO" - stwierdzili. Politycy wyrazili nadzieję, że "wewnętrzne kroki, które są jeszcze potrzebne do podjęcia tej decyzji, zostaną postawione w ciągu najbliższych dni". Oboje podkreślili, że "członkostwo w NATO wzmocni bezpieczeństwo Finlandii, a jako członek NATO Finlandia umocniłaby cały Sojusz".

Po czwartkowej deklaracji prezydenta i premier proces wejścia Finlandii do NATO ma zostać przyspieszony. Prawdopodobnie w niedzielę rząd formalnie zdecyduje o ubieganiu się o członkostwo, a parlament ma się tym zająć w poniedziałek.

Po oświadczeniu fińskich polityków premier Danii Mette Frederiksen napisała na Twitterze, że jej kraj "z radością powita Finlandię w NATO". "To wzmocni Sojusz i nasze wspólne bezpieczeństwo. Dania zrobi wszystko, by przyspieszyć proces przyjęcia [Finlandii do NATO-red.], gdy tylko zostanie złożony formalny wniosek" - przekazała.

Coraz więcej Finów za przystąpieniem do NATO

Finlandia, która dzieli z Rosją granicę o długości 1,3 tysiąca kilometrów, od czasu aneksji Krymu w 2014 roku stopniowo zacieśniała współpracę partnerską z Sojuszem Północnoatlantyckim – napisał Reuters. Agencja podkreśliła jednak, że aż do momentu rosyjskiej inwazji na Ukrainę Finowie wstrzymywali się z oficjalnym przystąpieniem do NATO, by utrzymać dobre relacje ze wschodnim sąsiadem. Po ataku Rosji na Ukrainę, stosunek Finów do NATO zmienił się fundamentalnie, a wejście kraju do Sojuszu - według ostatnich sondaży - popiera już ok. 75 proc. obywateli (wcześniej przez lata jedynie ok. 20-25 proc. popierało ten krok).

Według szefa fińskiego MSZ Pekki Haavisto wniosek Finlandii o przyjęcie do NATO mógłby zostać formalnie zatwierdzony przez członków Sojuszu w ciągu około czterech miesięcy. "Moglibyśmy stać się członkiem NATO w październiku" – ocenił we wtorek Haavisto w rozmowie z dziennikiem "Iltasanomat". Fińskie władze zabiegają, aby formalnie wniosek o członkostwo został złożony wspólnie ze Szwecją, co byłoby najlepszym rozwiązaniem ze względu na czynniki geopolityczne. Według lokalnej prasy ma to nastąpić jeszcze w maju.

Pod koniec kwietnia szef Sojuszu Jens Stoltenberg przekazał, że jeżeli Finlandia i Szwecja złożą wnioski o przystąpienie do NATO, będą mogły liczyć na to, że "proces będzie przebiegał szybko".

