Finlandia coraz bliżej NATO. Komentarz Kremla

Kolejne rozszerzenie NATO nie uczyni naszego kontynentu bardziej stabilnym i bezpiecznym – oznajmił rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow, odnosząc się do kwestii ewentualnego przystąpienia sąsiadującej z Rosją Finlandii do Paktu Północnoatlantyckiego. Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Moskwie oświadczyło, że "podejmie kroki odwetowe o charakterze wojskowo-technicznym i innym". W czwartek rano premier i prezydent Finlandii oświadczyli, że kraj ten musi "niezwłocznie" złożyć wniosek o przystąpienie do NATO.