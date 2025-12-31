Uszkodzony kabel na Bałtyku. Zatrzymali statek płynący z Rosji

Porkkala_GE

Uszkodzenie kabla należącego do fińskiej firmy telekomunikacyjnej Elisa wykryto w środę około godziny 5 rano miejscowego czasu (godzina 4 rano w Polsce). Elisa poinformowała o tym finlandzką straż graniczną, która wysłała na miejsce zdarzenia jednostkę patrolową i śmigłowiec, który wykrył, że statek płynął z opuszczoną kotwicą.

Służby weszły na pokład i aresztowały 14 członków załogi. Jak podaje finlandzka policja, są to obywatele Rosji, Gruzji, Kazachstanu i Azerbejdżanu. Jak podaje portal MarineTraffic Data, liczący 132 metry długości Fitburg wypłynął we wtorek z Petersburga i zmierzał do portu w Izraelu. Obecnie na polecenie służb jednostka kotwiczy w pobliżu półwyspu Porkkala, kilkadziesiąt kilometrów na zachód od Helsinek.

Według szefa estońskiego rządu Kristena Michala "wstępne informacje wskazują, że podejrzany statek nie jest jednostką floty cieni, ale wciąż są gromadzone informacje w sprawie". Kabel został uszkodzony w obrębie wód stanowiących część wyłącznej strefy ekonomicznej Estonii, ale w momencie zatrzymania statek Fitburg był już na wodach strefy ekonomicznej Finlandii.

O zatrzymaniu statku podejrzanego o uszkodzeniu kabla poinformował około południa prezydent Finlandii Alexander Stubb. W krótkim wpisie na platformie X zapewnił, że kraj jest przygotowany na różnego rodzaju zagrożenia dla bezpieczeństwa i stosownie odpowie, jeśli będzie to konieczne. O podjęciu działań przez władze poinformował również premier Petteri Orpo.

Ministerstwo sprawiedliwości i cyfryzacji Estonii potwierdziło, że uszkodzone zostały dwa podmorskie kable między Estonią a Finlandią - jeden należący do firmy Elisa oraz drugi, będący własnością szwedzkiego operatora telekomunikacyjnego Arelion. Resort poinformował, że w ostatnich dniach wykryto również usterki w innych kablach, ale ich prawdopodobną przyczyną są warunki pogodowe.

Kolejny uszkodzony kabel

Do podobnego incydentu doszło w grudniu 2024 roku. Wówczas uszkodzony został kabel EstLink2. W pobliżu miejsca zdarzenia znajdował się wtedy tankowiec Eagle S, pływający pod banderą Wysp Cooka, który wchodzi w skład rosyjskiej floty cieni.

Kapitanowi oraz pierwszemu i drugiemu oficerowi Eagle S postawiono zarzuty, ale na początku października sąd w Helsinkach umorzył sprawę, wyjaśniając, że zdarzenie miało miejsce poza obszarem znajdującym się w jego jurysdykcji. Kilka dni później prokuratura złożyła odwołanie od tej decyzji, które jeszcze nie zostało rozpatrzone.

