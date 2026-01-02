Statek płynący z Rosji i uszkodzony kabel na Bałtyku. Dwie osoby aresztowane

Statek Fitburg podejrzany o celowe uszkodzenie kabla na Baltyku

Fińska policja poinformowała w czwartkowym komunikacie, że aresztowała dwóch członków załogi statku Fitburg, a dwóm innym osobom zakazała podróżowania. "Na obecnym etapie nie jest możliwe poinformowanie o ich narodowości, ani o roli, jaką pełnili na statku" - podała.

W czwartek policja przeprowadziła także przesłuchanie 14-osobowej załogi jednostki, płynącej z Petersburga do izraelskiej Hajfy.

Członkowie jednostki towarowej, która w sylwestra płynęła z Petersburga do izraelskiej Hajfy, to obywatele Rosji, Kazachstanu, Azerbejdżanu i Gruzji.

Uszkodzenie kabla w strefie ekonomicznej Estonii

Do uszkodzenia kabla należącego do fińskiego operatora Elisa doszło w środę nad ranem w strefie ekonomicznej Estonii. Mający 132 metry długości statek Fitburg, pływający pod banderą karaibskiego państwa Saint Vincent i Grenadyny, został sprowadzony w stronę południowego wybrzeża Finlandii, niedaleko Helsinek.

Prowadzący sprawę komisarz Risto Lohi przyznał, że incydent jest podobny do tych z poprzednich lat, gdy dochodziło do uszkodzeń kabli, a czynnikiem wspólnym jest to, że także i tym razem chodzi o statek towarowy płynący z Rosji i jego kotwica została zrzucona do morza.

Statek Fitburg Źródło: EPA/Jussi Eskola

Uszkodzone kable między Estonią a Finlandią

Niemal dokładnie rok temu w Boże Narodzenie 2024 roku tankowiec Eagle S płynąc z Petersburga z opuszczoną kotwicą uszkodził podmorskie kable telekomunikacyjne oraz energetyczny między Estonią a Finlandią.

Jednostka została zatrzymana przez fińskie służby a oficerom statku postawiono zarzuty. Sąd w Helsinkach umorzył jednak postępowanie, stwierdzając że Finlandia nie ma jurysdykcji w tej sprawie ponieważ podejrzewane przestępstwa miały miejsce w strefie ekonomicznej Finlandii, poza fińskimi wodami terytorialnymi.

Według telewizji MTV obrony załogi Fitburga podjął się ten sam adwokat, który zajmował się sprawą Eagle S.

