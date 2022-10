Media: tysiące rezerwistów zgłaszają się na szkolenie wojskowe w Finlandii

W związku z inwazją zbrojną Rosji na Ukrainę coraz więcej Finów zgłasza się do odbycia szkoleń wojskowych w ramach Obrony Cywilnej - napisał w środę dziennik "Iltalehti". W związku z dużą liczbą chętnych w tym roku zorganizowano 23 tego typu szkolenia, a na przyszły rok zaplanowano blisko 40. W poprzednich latach średnio każdego roku odbywało się po około 10 szkoleń.

W tym roku już ponad 3,5 tysięcy rezerwistów złożyło aplikacje o uzupełniające kursy Obrony Cywilnej. To prawie dziesięć razy więcej niż w roku poprzednim. Wiosną już ponad 2 tysiące Finów zostało wypisanych z sił rezerwy - przekazał dziennik "Iltalehti". Wypisanie z sił rezerwy wojskowej następuje automatycznie po akceptacji złożonego wniosku o odbycie szkolenia cywilnego.

Ze statystyk wynika, że najwięcej wniosków wpłynęło w lutym (ponad 750), gdy Rosja zaatakowała Ukrainę , marcu (blisko 1350), a następnie w maju (430). Po względnie spokojnym okresie letnim, kiedy każdego miesiąca zainteresowanie wyrażało po kilkadziesiąt osób, na jesieni, gdy Ukraina przystąpiła do kontrataku, a w Rosji ogłoszono mobilizację, wniosków znów napływa więcej. We wrześniu - ponad 160.

Ćwiczenia fińskich żołnierzy. Zdjęcie ilustracyjne Puolustusvoimat / The Finnish Defence Forces

Szkolenia trwają przez około pięć dni

W związku z dużą liczbą chętnych w tym roku zorganizowano 23 tego typu szkolenia, a na przyszły rok zaplanowano blisko 40; w poprzednich latach średnio każdego roku odbywało się po około 10 szkoleń. Aplikujący na kurs może powrócić do sił rezerwy wojskowej jedynie przed rozpoczęciem zajęć.

Licząca 5,5 milionów mieszkańców Finlandia jest jednym z niewielu krajów europejskich, który po zakończeniu zimnej wojny nie zrezygnował w latach 90. z powszechnego obowiązku służby wojskowej. Dotyczy on mężczyzn w wieku 18-60 lat. Kobiety mogą dobrowolnie zgłosić się do służby. Obecnie w rezerwie pozostaje blisko 900 tysięcy Finów. W okresie wojny siły zbrojne zostają powiększone do 280 tysięcy żołnierzy, które uzupełnia się w miarę potrzeby rezerwistami.