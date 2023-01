Premier Finlandii wyklucza współpracę z partią "Finowie"

Orpo nie negocjuje z "Finami"

Według Marin Orpo już dogaduje się z "Finami" i dąży do uformowania prawicowego rządu w Finlandii . Premier stwierdziła, że jedynie wygrana SDP może temu zapobiec. Orpo zaprzeczył, jakoby prowadził już wstępne negocjacje koalicyjne. - Skupiamy się najpierw na wyborach – skwitował.

Marin przypomniała, że za poprzedniej kadencji parlamentu KOK i PS były w koalicji w rządzie premiera Juhy Sipili (2015-2019). Wtedy to Orpo, pełniąc funkcję wicepremiera i ministra finansów, sam w połowie kadencji wykluczył "Finów" z koalicji, gdy liderem narodowych konserwatystów został Jussi Halla-aho.

Doszło do tego w czasie unijnego kryzysu migracyjnego , a Halla-aho (obecny szef parlamentarnej komisji spraw zagranicznych) używał wówczas barwnej i antyimigranckiej retoryki.

Według Orpo jego partia nie wejdzie do rządu z socjaldemokratami, dopóki ci nie zmienią swojej polityki gospodarczej opartej na wysokich podatkach, pogłębiającej zadłużenie i prowadzącej do kryzysu finansów publicznych. Orpo zaznaczył jednak, że z SDP ma wspólne poglądy m.in. w kwestii polityki unijnej czy edukacji.

Koalicjanci premier Marin wykluczają współpracę z "Finami"

Współpracę z "Finami" w parlamencie nowej kadencji wykluczyli także liderzy obecnych koalicjantów w rządzie premier Marin, tj. "Lewicy" (VAS) oraz "Zielonych" (VIHR). Za "nieprawdopodobne" wejście do rządu razem z "Finami" uznają też liderzy liberalnej Szwedzkiej Partii Ludowej (RKP).

Według sondażu poparcia przeprowadzonego na przełomie grudnia i stycznia KOK może liczyć na ok. 23 proc. głosów. Na "Finów" głos oddałby niemal co piąty ankietowany, podobnie jak na SDP. W Finlandii różnice poparcia dla partii politycznych są niewielkie, a w ostatnich dekadach rząd był tworzony przez koalicje co najmniej trzech ugrupowań.