Szef MSZ Finlandii: mamy plan na obronę Wysp Alandzkich

Jeśli Finlandia ubiegałaby się o członkostwo w NATO, międzynarodowy status Wysp Alandzkich nie wymagałby zmiany - powiedział w piątek minister spraw zagranicznych Finlandii Pekka Haavisto po rozmowach z szefową MSZ Szwecji Ann Linde w Helsinkach. Fiński polityk podkreślił, że Helsinki opowiadają się za demilitaryzacją i bezpieczeństwem tego regionu. Jak dodał, Finlandia "ma na to plan".

Spotkanie ministrów Finlandii i Szwecji odbyło się w związku z trwającymi w tych krajach debatami w kwestii polityki bezpieczeństwa i możliwością wejścia do NATO w obliczu agresji Rosji w Ukrainie.

- Finlandia jest dla Szwecji najbliższym partnerem. To, jaką decyzję podejmie Finlandia, wpłynie znacząco na nasze działanie - powiedziała Ann Linde. Podkreśliła przy tym, że do czasu przedstawienia raportu na temat bezpieczeństwa w Szwecji, co jest planowane na 13 maja, oficjalne stanowisko w sprawie NATO nie zostanie ogłoszone.