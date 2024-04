Strzelanina w szkole w Finlandii. Podano motyw 12-letniego napastnika

Fińska policja poinformowała o motywach 12-letniego napastnika, który we wtorek otworzył ogień do dzieci w szkole w mieście Vantaa. Jak podano, nastolatek miał być ofiarą nękania, którego doświadczał ze strony rówieśników. W ataku jedna osoba zmarła, a dwie zostały ranne.

Jak przekazano, młody napastnik przyznał śledczym podczas przesłuchania, że był ofiarą nękania i stanowiło to motyw jego działania. - Dziś dowiedzieliśmy się, że za tą tragedią stało nękanie - powiedział prowadzący śledztwo inspektor Marko Sarkka. Nie przekazano innych szczegółów dotyczących zeznań chłopca. Nie wiadomo też, czy osoby, do których strzelał, były świadomie przez niego wybrane, czy były przypadkowymi ofiarami. Nastolatek przeniósł się do tej szkoły na początku tego roku.

Strzelanina w szkole w Finlandii

Po ataku 12-latek został odnaleziony na przedmieściach Siltamaki, z dala od szkoły, w której doszło do ataku. Policjanci przekazali, że gdy przybył do tej miejscowości, groził bronią także uczniom zmierzającym do tamtejszej szkoły. Broń, z której korzystał, należała do jego bliskiego krewnego, który miał na nią pozwolenie. Nie wiadomo na razie, w jaki sposób udało mu się ją pozyskać.