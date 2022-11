Spotkanie Morawiecki-Marin. Premier Finlandii: Polska zrobiła więcej, niż od niej oczekiwano

- Musimy zrobić wszystko, co możemy, aby Ukraina zatriumfowała - powiedziała fińska premier, zapewniając o wadze pomocy broniącemu się państwu. Zwróciła uwagę na rolę Polski w tym procesie. - Polska po raz kolejny robi więcej, niż od niej oczekiwano. Nie tylko zapewniacie broń, pomagacie wysiedlonym z Ukrainy i dokonujecie wysiłku humanitarnego, ale również pomagacie innym pomagać Ukrainie - dodała.

Marin: okrucieństwa i przestępstwa, jakie Rosja popełnia, nie mogą przejść bezkarnie

Jak dodała premier Finlandii, należy również pociągnąć do odpowiedzialności Rosję , "ponieważ nie może być tak, że Rosja będzie gwałcić prawo międzynarodowe zupełnie bezkarnie". - Musimy zmusić ją do zapłacenia za zniszczenia, jakie spowodowała. Także okrucieństwa i przestępstwa, jakie Rosja popełnia, nie mogą przejść bezkarnie - podkreśliła.

Wskazała, że rozmowy dotyczyły m.in. dołączenia Szwecji i Finlandii do NATO. - Dziękuję Polsce w tym punkcie. Polska była bardzo pomocna w tym procesie, cechowała się przywództwem wobec innych, choć pozostały pewne kwestie do rozwiązania - mówiła.

Morawiecki: obydwa nasze kraje są krajami przedmurza przeciwko Rosji

Premier zaproponował, by skonfiskować majątki zarówno Federacji Rosyjskiej, jak i rosyjskich oligarchów. - Muszą odczuć ból tej wojny - dodał. Wskazał także, że zamrażanie majątki jest działaniem niewystarczającym, gdyż mogą one w czasie zamrożenia zyskiwać na swojej wartości. Skonfiskowane majątki, według premiera, mogłyby posłużyć jako wsparcie dla obudowy Ukrainy.

"Razem z naszymi przyjaciółmi ze Słowacji i Czech poprosimy Viktora Orbana o szybką ratyfikację"

Na konferencji po spotkaniu padło pytanie m.in. o Węgry i Turcję, które jako jedyne państwa członkowskie NATO nie ratyfikowały dokumentów akcesyjnych, które umożliwią Szwecji i Finlandii wstąpienie do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Polski premier zapytany został m.in. o to, czy zamierza na ten temat porozmawiać z premierem Węgier, by przyspieszyć proces ratyfikacji.