Świat

Nieprzyzwoite "rysunki" na zapisie tras samolotów. Siły powietrzne zapowiadają kary

Grob G 115E
Grela o dołączeniu Finlandii do NATO: to dowód na wielką klęskę kalkulacji Putina
Źródło: TVN24
Media w Finlandii rozpisują się o kontrowersyjnie wyglądających zapisach tras samolotów podczas ćwiczeń. Uczniowie lotniczej akademii wojskowej zostaną ukarani za "rysowanie" penisów na niebie - poinformowały fińskie siły powietrzne.

- Siły powietrzne wymagają od żołnierzy przestrzegania dobrych manier i zasad postępowania, a w przypadku odstępstwa od nich reakcja będzie odpowiednia - powiedział w poniedziałek rzecznik sił powietrznych Finlandii w rozmowie z portalem informacyjnym Yle. Zapewnił, że maszyny wykonywały ćwiczenia określone w zadaniu, a loty nie stanowiły zagrożenia dla ruchu lotniczego.

Zanim rzecznik sił powietrznych zabrał głos w sprawie, o trasach "przypominających męskie genitalia" pisały fińskie media, publikując zrzuty ekranu z serwisu FlightRadar24. "Rysunki" wykonali kadeci sił powietrznych pilotujący dwa samoloty szkoleniowe Grob G 115 - podał portal gazety "Iltalehti". Uczniowie poniosą konsekwencje "dyscyplinarne" za to, co zrobili - potwierdziły fińskie siły powietrzne. Nie jest jednak jasne, jaka dokładnie kara ich spotka - podkreślił brytyjski "The Telegraph", który opisał zdarzenie.

Kontrowersyjne trasy to nic nowego

To nie pierwszy raz, kiedy piloci bawili się w ten sposób trasami lotów - zauważył "The Telegraph" przypominając, że w 2021 roku dwóch pilotów brytyjskich sił powietrznych RAF poleciało trasą, która utworzyła w zapisie rysunek penisa rozciągający się na długości ponad 60 km. Lotnictwo zapewniało wówczas, że kształt stworzony na niebie był całkowicie przypadkowy.

Fińskie lotnictwo do niedawna kojarzone było z zupełnie innym symbolem - podkreślił "The Telegraph". W zeszłym roku Finlandia usunęła z flagi swoich sił powietrznych... swastykę, z powodu "niezręcznych sytuacji, do których dochodziło w kontaktach z zagranicznymi gośćmi". Finlandia przyjęła swastykę jako symbol sił powietrznych w 1918 roku, na wiele lat przed tym, jak zaczęła się nim posługiwać partia NSDAP w Niemczech.

Lekcje z Ukrainy, miliardy ze Sztokholmu. Nowa tarcza Szwecji

Lekcje z Ukrainy, miliardy ze Sztokholmu. Nowa tarcza Szwecji

Żołnierze elitarnej jednostki z odmrożeniami po ćwiczeniach przy -34 stopniach

Żołnierze elitarnej jednostki z odmrożeniami po ćwiczeniach przy -34 stopniach

Redagował AM

Źródło: PAP, Yle, Iltalehti, The Telegraph

Źródło zdjęcia głównego: Puolustusvoimat / The Finnish Defence Forces

FinlandiaWojsko
Maciej Wacławik
Maciej Wacławik
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica