Prowadziła swój kraj do NATO, teraz odchodzi z polityki. Nowa posada dla Sanny Marin

- To wielki zaszczyt. Jestem podekscytowana nową rolą. Wierzę, że przyniesie to korzyści również całej Finlandii - podkreśliła była premierka. Zaznaczyła, że w związku ze swoją nową misją złożyła wniosek o rezygnację z mandatu w parlamencie, ale nie wykluczyła startu w wyborach w kraju w przyszłości. - Jestem politykiem i osobą z pomysłami, to się nie zmienia - powiedziała.

Sanna Marin odchodzi z polityki

W czwartkowym oświadczeniu Instytut Tony'ego Blaira przekazał, że z zadowoleniem przyjmuje Marin na nowe stanowisko. Poinformowano, że będzie ona współpracować z wieloma zespołami w różnych krajach i doradzać przywódcom politycznym w zakresie programów ich reform. Przypomniano, że była liderka fińskich socjaldemokratów ma na swoim koncie wiele osiągnięć, m.in. ustanowienie jednych z najbardziej ambitnych celów klimatycznych na świecie oraz doprowadzenie do przystąpienia jej kraju do NATO. "Naszą misją jest pomaganie przywódcom politycznym na całym świecie we wprowadzaniu zmian dla ich obywateli, a Sanna Marin dokładnie wie, jak to zrobić" - podkreślił w komunikacie Tony Blair.