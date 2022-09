Szef fińskiej straży granicznej: na granicy z Rosją należy postawić płot

Zdaniem komendanta fińskiej straży granicznej Pasi Kostamovaary na wschodniej granicy z Federacją Rosyjską należy postawić fizyczną barierę. W jego ocenie płot zapobiegłby nielegalnej migracji Rosjan do Finlandii, która znacząco wzrosła po ogłoszeniu przez Władimira Putina częściowej mobilizacji.

- Taka inwestycja to koszt liczony w setkach milionów euro – powiedział generał Pasi Kostamovaara w wywiadzie opublikowanym we wtorkowym wydaniu dziennika "Keskisuomalainen". Z projektem wiązałoby się nie tylko wzniesienie fizycznych barier, ale również instalacja technicznego monitoringu oraz kwestia organizacji dróg dojazdowych. Według najnowszego raportu straży granicznej odgrodzić należałoby około 10-20 procent z liczącej 1,3 tysiąca kilometrów granicy z Rosją (czyli około 130-260 km). Okres eksploatacji płotu szacowany jest na około 50 lat.

Najpierw w ramach programu pilotażowego wzniesiono by barierę na mniejszym odcinku. Straż jest gotowa do przystąpienia do projektu już zimą lub wiosną przyszłego roku. Inwestycja mogłaby zostać zrealizowana w okresie 2-3 lat, licząc od rozpoczęcia budowy – szacuje Kostamovaara.