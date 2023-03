Finlandia rozpoczęła budowę zapory na granicy z Rosją

Fińska straż graniczna poinformowała we wtorek o rozpoczęciu budowy zapory na granicy z Rosją. Docelowo władze w Helsinkach zamierzają wznieść płot na odcinku około 200 kilometrów, a jego budowa ma zakończyć się w ciągu trzech-czterech lat.

Wstępne prace terenowe związane są z usuwaniem drzew, aby w marcu można było poprowadzić drogę dojazdową, wznieść pierwsze elementy bariery i zainstalować system monitoringu – przekazano w komunikacie. Część odcinka ogrodzenia powstaje na terenie wojskowym, co umożliwi testy i szkolenie służb. Cały pilotażowy odcinek ma być gotowy przed końcem czerwca.

W ramach pierwszej transzy finansowania budowy ogrodzenia zaplanowano zabezpieczenie najważniejszych z punktu widzenia nielegalnej imigracji odcinków granicy, tj. południowo-wschodniej Finlandii, skupiającej przede wszystkich ruch z Petersburga i Moskwy - ok. 55 km; Karelii Północnej - ok. 7 km i dalej na północ oraz Laponii - łącznie ok. 10 km.