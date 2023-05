Ogromny wycieczkowiec, zmarły inżynier i Chińczycy. Ruszył proces

Icon of the Seas (grudzień 2022)

Icon of the Seas (grudzień 2022) Royal Caribbean International

Przed odejściem z pracy skopiował plany wycieczkowca

W mediach społecznościowych – jak wynika z akt sprawy – pochwalił się nowym miejscem pracy. Jego dawni koledzy ze stoczni rozpoznali na opublikowanych zdjęciach (w tym przedstawiającymi monitor jego komputera) znajome im foldery związane z projektem budowy największego wycieczkowca świata Icon of the Seas, który obecnie jest na ukończeniu w fińskiej stoczni.

Inżynier zmarł w sierpniu ubiegłego roku. Zdążył jednak przyznać się, że skopiował pliki na swój komputer. Robił to przez wiele miesięcy. Niektóre dane zdążył pobrać jeszcze w sylwestra, ostatniego dnia jego pracy, a ostatnie również później już współpracując jako "konsultant".

Dane projektów o wartości pół miliarda euro

Czy inżynier faktycznie sprzedał projekty największego wycieczkowca świata Chińczykom? – zastanawia się "Helsingin Sanomat" w komentarzu do sprawy, którą sąd rejonowy w Turku będzie rozpoznawał na kilku sesjach do końca maja.

Wartość samego Icon of the Seas (365 metrów długości i 50 metrów szerokości), który zamówił amerykańsko-norweski armator Royal Caribbean, jest szacowana na ok. 1-2 mld euro. Stocznia buduje dwa takie statki, pierwszy ma być gotowy pod koniec października, a w rejs z pasażerami ma wyruszyć na początku 2024 r.