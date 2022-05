Rosyjski helikopter naruszył przestrzeń powietrzną Finlandii

Finlandia w NATO?

Po rosyjskiej napaści na Ukrainę Szwecja i Finlandia zaczęły bardzo poważnie rozważać wejście do NATO i według mediów z tych krajów, formalne wnioski o członkostwo mogą one złożyć nawet już w maju.

W 5,5-milionowej Finlandii obowiązuje powszechny pobór do wojska. Co roku do służby przystępuje około 21 tysięcy osób (w tym średnio około tysiąc kobiet). Fińskie Siły Zbrojne na wypadek wojny mogą liczyć 280 tysięcy żołnierzy, natomiast w rezerwie pozostaje około 870 tysięcy osób. Kobiety mogą zgłosić się do armii dobrowolnie, a w tym roku wiosną podanie złożyła rekordowa liczba, blisko 1600 kobiet, co jest drugim najwyższym wskaźnikiem w historii.