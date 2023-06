Rosja zamyka dwie fińskie placówki konsularne

Rosja ogłosiła, że od lipca funkcjonowanie fińskich placówek konsularnych w Murmańsku i Pietrozawodsku nie zostanie wznowione oraz że zamyka swój konsulat generalny w Lappeenrancie przy granicy z Finlandią. W Moskwie do MSZ na rozmowę wezwano fińskiego ambasadora Anttiego Helanterę. Fińska prasa twierdzi, że działania te są kolejnym odwetem za wejście Finlandii do NATO.

Rosja zamyka nie tylko swoją placówkę w przygranicznym mieście Lappeenranta, ale także dwa fińskie punkty konsularne - filie konsulatu generalnego w Petersburgu. To "własna decyzja" Rosji, nasze placówki zostaną zamknięte "ostatecznie", a ich działanie nie zostanie wznowione - przekazał rzecznik prasowy fińskiej ambasady w Moskwie Jukka Matilainen, komentując wtorkową notę Rosji.

- To jasny i symboliczny przekaz z Rosji - skomentował były ambasador Finlandii w Moskwie Hannu Himanen. - Rosja chce wyraźnie przekazać Finlandii i bez wątpienia także reszcie świata, że stosunki są szczególnie złe - dodał.

Rosja odpowiada na akcesję Finlandii do NATO

To kolejna odsłona "politycznych i gospodarczych ruchów", do jakich posunęła się Rosja w ostatnim czasie – napisał z kolei na Twitterze Mika Aaltola, szef Fińskiego Instytutu Polityki Zagranicznej.

Według Aaltoli, Finlandia jako członek koalicji wspierającej Ukrainę, zaatakowaną przez Rosję, powinna skoncentrować się na działaniach w ramach UE i wspólnie z sojusznikami, a nie na bezpośredniej odpowiedzi. Politolog uważa, że celem Rosji jest "ponowne wciągnięcie Finlandii" w taki sąsiedzki "dialog", by wpłynąć na "jakość oraz siłę" fińskiego członkostwa w NATO.

Jednocześnie "Finlandia skończyła z tradycyjną polityką niezaangażowania militarnego i przystąpiła do NATO, nie próbując ukryć swojej antyrosyjskiej postawy". To najbardziej dotknęło Rosję i "uwiera ją niczym kamień w bucie" - podsumowano w "IS".