Doniesienia o rozbudowie rosyjskich baz przy granicy z Finlandią. "Finowie mogą spać spokojnie"

- Nasz wywiad jest bardzo dobrze poinformowany o tym, co dzieje się w sąsiedztwie Finlandii – przyznał fiński minister obrony Antti Hakkanen, komentując doniesienia krajowego nadawcy. - Finowie mogą spać spokojnie – podkreślił. Według niego wzniesione budynki nie stanowią zagrożenia dla Finlandii. Tłumaczył, że służą one raczej do magazynowania i serwisowania sprzętu wojskowego, co "łączy się z działaniami Rosji na Ukrainie".