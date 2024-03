W Finlandii od soboty co do zasady nie można się poruszać samochodami zarejestrowanymi w Rosji. Celnicy nie wiedzą, co stało się z dziesiątkami rosyjskich pojazdów, w tym z dużymi SUV-ami czy sportowymi autami, które jeszcze kilka miesięcy temu były długoterminowo parkowane na lotnisku w Helsinkach - napisał fiński dziennik "Ilta-Sanomat". Z ustaleń gazety wynika, że teraz nie ma już tam żadnego auta z rosyjskimi tablicami rejestracyjnymi.