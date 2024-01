Wybory dopiero w niedzielę, ale niemal połowa Finów już oddała głos

Niemal połowa uprawnionych do głosowania Finów wzięła udział w zakończonym we wtorek, trwającym tydzień przedterminowym głosowaniu w wyborach prezydenckich. Rekordowa jak dotąd frekwencja wyniosła 44 procent. "Czarnym koniem" pierwszej tury wyborów może być Jussi Halla-aho, jeden z liderów nacjonalistycznej partii Finowie.

We wtorek zakończyło się przedterminowe głosowanie w wyborach prezydenckich w Finlandii. Jak wynika z danych resortu sprawiedliwości, udział wzięło w nim 44 procent uprawnionych do głosowania, czyli ponad 1,88 mln Finów. To rekordowa jak dotąd frekwencja. W poprzednich wyborach, sześć latem temu, z możliwości wcześniejszego oddania głosu skorzystało niespełna 37 procent osób.