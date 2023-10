Fińska policja: frachtowce z Chin i Rosji sprawdzane w związku z uszkodzeniem gazociągu na dnie Bałtyku

Newnew Polar Bear to blisko 170 metrowy frachtowiec, pływający pod flagą Hongkongu, którego portem macierzystym jest cypryjski Limassol. Jak informował estoński dziennik "Postimees", pomimo obcej bandery, ten statek należy do Chin. Siewmorput, to z kolei 260-metrowy rosyjski barkowiec z Murmańska o napędzie nuklearnym.

Prezydent Estonii: to test naszych zdolności obronnych

- Spotkania utwierdziły mnie w przekonaniu, że wszystkie nasze służby sumiennie pracują, by prędzej czy później wyjaśnić dokładnie, co się stało i kto lub co ponosi za to odpowiedzialność – dodał prezydent.