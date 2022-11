Chcą ogrodzenia na granicy z Rosją, przedstawili szczegóły budowy zapory

- We wszystkich innych krajach na wschodniej granicy Unii Europejskiej przystąpiono do budowy płotu - zwracał uwagę generał brygady Jari Tolppanen. Podkreślił, że "Finlandia odpowiada przed innymi członkami Unii za to, by jej granica była bezpieczna". - Fizyczne zabezpieczenie granicy jest niezbędne w sytuacji imigracji na szeroką skalę oraz gdy obce państwo wykorzystuje instrumentalnie migrantów - dodał.