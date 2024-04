26-letni Aleksanteri Kivimaki, określany przez media jako najsłynniejszy fiński haker, został skazany na sześć lat i trzy miesiące pozbawienia wolności. To kara za włamanie się do systemu informatycznego największego krajowego ośrodka psychoterapii oraz kradzież wrażliwych danych kilkudziesięciu tysięcy pacjentów, a także szantaże i wymuszenia pod groźbą ich rozpowszechniania.

O wysokości kary – uzasadnił we wtorek sąd rejonowy w mieście Espoo – zdecydowała "powaga czynu oraz sposób jego popełnienia, a także lekceważąca postawa sprawcy".

Jak wynika z akt sprawy, Aleksanteri Kivimaki jesienią 2018 r. włamał się do bazy informatycznej ośrodka psychoterapii świadczącego usługi dla głównych okręgów szpitalnych w Finlandii. Skradzione zostały informacje dotyczące ok. 33 tys. osób. Pacjenci otrzymywali maile z żądaniem zapłaty po kilkaset euro w bitcoinach, pod groźbą rozpowszechnienia danych. Część skradzionych kartotek trafiła do sieci Tor. Zawiadomienie o przestępstwie złożyła większość z poszkodowanych.