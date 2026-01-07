Donald Trump: będziemy się martwić o Grenlandię za dwa miesiące Źródło: Justyna Kazimierczak/Fakty o Świecie TVN24 BiS

- Nie wierzę, że prezydent USA Donald Trump wydałby rozkaz uderzenia na Grenlandię, to jest ataku na terytorium sojusznika NATO, pomimo swojej retoryki i zapowiedzi przejęcia duńskiej wyspy - powiedział we wtorek minister obrony Finlandii Antti Hakkanen.

Według fińskiego ministra, w USA wiedzą, że ich pozycja globalnej potęgi zarówno gospodarczej, jak i politycznej opiera się na "sieciach sojuszniczych". Te z kolei budowane są poprzez zaufanie polityczne.

Donald Trump Źródło: NICOLE COMBEAU/PAP/EPA

- Jeśli jednak jednemu sojusznikowi zrobionoby coś szczególnego, to miałoby to poważne skutki uboczne, jeśli chodzi o wymiar przewagi USA nad Chinami. Chińczycy nie mają takiej samej globalnej sieci niezawodnych sojuszników, jak Amerykanie w różnych częściach świata, tj. w Europie, w Azji i na Bliskim Wschodzie - stwierdził szef resortu obrony Finlandii w wywiadzie dla dziennika "Ilta-Sanomat".

To "Dania decyduje o sprawach, które leżą w jej gestii"

Hakkanen uznał przy tym, że zapowiedzi prezydenta USA dotyczące przejęcia kontroli nad autonomiczną wyspą należącą formalnie do Danii to "również pozytywny sygnał o zaangażowaniu się USA w region arktyczny".

Zaznaczył przy tym, że to "Dania decyduje o sprawach, które leżą w jej gestii". Takie jest też oficjalne stanowisko fińskich władz, które w ostatnich dniach wyraziły pełne poparcie dla Kopenhagi i nordyckiego sojusznika.

Konsulat USA w Nuuk na Grenlandii Źródło: PAP/EPA/MADS CLAUS RASMUSSEN

Szef resortu obrony Finlandii - jak przyznał - wierzy też w zaangażowanie Trumpa w europejskie porozumienia dotyczące bezpieczeństwa i negocjacje pokojowe z Ukrainą, mimo operacji militarnej sił amerykańskich w Wenezueli i pojmania jej prezydenta Nicolasa Maduro.

