Świat

Minister obrony Finlandii: nie wierzę, by Trump wydał rozkaz ataku na Grenlandię

Grenlandia
Donald Trump: będziemy się martwić o Grenlandię za dwa miesiące
Źródło: Justyna Kazimierczak/Fakty o Świecie TVN24 BiS
To miałoby to poważne skutki uboczne - stwierdził minister obrony Finlandii Antti Hakkanen na temat potencjalnego uderzenia USA na Grenlandię. Ocenił, że zapowiedzi prezydenta USA dotyczące przejęcia kontroli nad autonomiczną wyspą należącą formalnie do Danii to "również pozytywny sygnał o zaangażowaniu się USA w region arktyczny".

- Nie wierzę, że prezydent USA Donald Trump wydałby rozkaz uderzenia na Grenlandię, to jest ataku na terytorium sojusznika NATO, pomimo swojej retoryki i zapowiedzi przejęcia duńskiej wyspy - powiedział we wtorek minister obrony Finlandii Antti Hakkanen.

Według fińskiego ministra, w USA wiedzą, że ich pozycja globalnej potęgi zarówno gospodarczej, jak i politycznej opiera się na "sieciach sojuszniczych". Te z kolei budowane są poprzez zaufanie polityczne.

Donald Trump
Donald Trump
Źródło: NICOLE COMBEAU/PAP/EPA

- Jeśli jednak jednemu sojusznikowi zrobionoby coś szczególnego, to miałoby to poważne skutki uboczne, jeśli chodzi o wymiar przewagi USA nad Chinami. Chińczycy nie mają takiej samej globalnej sieci niezawodnych sojuszników, jak Amerykanie w różnych częściach świata, tj. w Europie, w Azji i na Bliskim Wschodzie - stwierdził szef resortu obrony Finlandii w wywiadzie dla dziennika "Ilta-Sanomat".

Mette Frederiksen
Premierka w mocnych słowach do Trumpa. Pisze o "zaprzestaniu gróźb"
Grenlandia
Deputowana Grenlandii: powinniśmy być gotowi na wszystkie scenariusze
Donald Trump
Biały Dom o Grenlandii. "Wykorzystanie sił zbrojnych zawsze jest opcją"
Polska

To "Dania decyduje o sprawach, które leżą w jej gestii"

Hakkanen uznał przy tym, że zapowiedzi prezydenta USA dotyczące przejęcia kontroli nad autonomiczną wyspą należącą formalnie do Danii to "również pozytywny sygnał o zaangażowaniu się USA w region arktyczny".

Zaznaczył przy tym, że to "Dania decyduje o sprawach, które leżą w jej gestii". Takie jest też oficjalne stanowisko fińskich władz, które w ostatnich dniach wyraziły pełne poparcie dla Kopenhagi i nordyckiego sojusznika.

Konsulat USA w Nuuk na Grenlandii
Konsulat USA w Nuuk na Grenlandii
Źródło: PAP/EPA/MADS CLAUS RASMUSSEN

Szef resortu obrony Finlandii - jak przyznał - wierzy też w zaangażowanie Trumpa w europejskie porozumienia dotyczące bezpieczeństwa i negocjacje pokojowe z Ukrainą, mimo operacji militarnej sił amerykańskich w Wenezueli i pojmania jej prezydenta Nicolasa Maduro.

Autorka/Autor: asty/adso

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: muratart/Shutterstock

USADaniaGrenlandiaFinlandiaPolityka zagraniczna USANATO
