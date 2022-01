Szybkie wejście Finlandii do NATO? Noworoczna mowa fińskiego prezydenta wywołała spekulacje

Prezydent Finlandii Sauli Niinisto wygłosił noworoczne przemówienie, które wywołało w kraju falę komentarzy i analiz. Choć za granicą pojawiają się opinie, że Finlandia dołączy do struktur NATO w sytuacji, gdy Rosja ewentualnie zaatakuje Ukrainę, to w słowach Niinisto jest więcej "niuansów" – pisze fińska prasa.

Przemówienie prezydenta Finlandii. Ekspert widzi odniesienie do działań Rosji

Niinisto przypomniał również słowa Henry'ego Kissingera - doświadczonego i uznanego dyplomaty, doradcy wielu amerykańskich przywódców - odnoszące się do sytuacji z lat 30. ubiegłego wieku - "zawsze kiedy celem mocarstw było unikania wojny, to porządek międzynarodowy był na łasce swojego najbardziej bezwzględnego członka".

Według Mattiego Pesu, starszego badacza Fińskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, to bezpośrednie odniesienie do Rosji, która żąda konkretnych gwarancji i strasząc siłą militarną, chce zmienić obecny porządek.

Rosja domaga się od Zachodu "gwarancji bezpieczeństwa", które miałyby wykluczać dalsze rozszerzanie się NATO na wschód, zwłaszcza o Ukrainę i inne kraje posowieckie. Rosjanie zażądali też od NATO usunięcia broni ofensywnej z tego regionu. Waszyngton odrzucił te żądania jako nie nadające się do rozpoczęcia rozmów, wskazując, że główna zasada NATO głosi, iż sojusz jest otwarty dla każdego kwalifikującego się do członkostwa kraju i żadna strona trzecia nie ma w tym przypadku prawa weta.

Czy i kiedy Niinisto ogłosi opinię w sprawie przystąpienia do NATO? Medialne spekulacje

Wiosną 2023 roku zawiązany zostanie parlament nowej kadencji. Wtedy, zakłada gazeta, Niinisto ogłosi publicznie, czy jest za przystąpieniem do NATO. Prawdopodobne jest również, że będąca obecnie w opozycji partia liberalno-konserwatywna (Koalicja Narodowa, KOK), z której wywodzi się prezydent, dojdzie do władzy. Obecnie jest na czele sondaży. Jako jedna z niewielu partii otwarcie popiera przystąpienie do sojuszu wojskowego. Prezydent – pisze dziennik – cieszy sią dużą popularnością w kraju i ma duży wpływ na opinię publiczną. Obecnie jednak jedynie ok. 20-25 proc. mieszkańców Finlandii widziałoby kraj w NATO.