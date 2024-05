Zanalizujemy w jakim terminie, przy użyciu jakiej techniki oraz z jakim finansowaniem modernizacja do europejskiego standardu byłaby wykonalna – powiedziała minister w rozmowie z radiem Yle na marginesie posiedzenia Grupy NATO ds. Transportu, które w dniach 20-24 maja odbywa się w Tampere.

W 2022 r. ówczesny fiński lewicowy rząd negatywnie ustosunkował się do propozycji KE odnośnie budowy nowej sieci kolejowej według europejskich standardów. Projekt oceniono jako "nieopłacalny ekonomicznie i funkcjonalnie". - Wtedy uznano, że to nie ten czas. Przez parę lat świat bardzo się zmienił. Obecnie podchodzimy do tego pod kątem gospodarczym oraz bezpieczeństwa - przyznała ministra.