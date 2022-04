Finlandia w ciągu najbliższych tygodni zdecyduje o krokach w sprawie ewentualnej akcesji do NATO

- Dochodzimy do sytuacji, w której możemy potrzebować współpracy – powiedział Pekka Haavisto, nawiązując do kwestii członkostwa w NATO. Szef fińskiej dyplomacji poinformował także dziennikarzy, że kraje członkowskie NATO zaoferowały Finlandii gwarancje bezpieczeństwa na okres ubiegania się o przyjęcie do Sojuszu. - Rozpatrzenie ewentualnego wniosku o przyjęcie do NATO potrwa od kilku miesięcy do roku - oznajmił minister spraw zagranicznych.