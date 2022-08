Minister obrony Finlandii: do końca roku możemy być członkiem NATO

Minister obrony Finlandii Antti Kaikkonen ocenił w poniedziałek, że w najlepszym przypadku jego kraj stanie się pełnoprawnym członkiem NATO do końca roku. Jak dodał, fińskie władze oczekują, że Turcja ratyfikuje członkostwo Finlandii w Sojuszu Północnoatlantyckim. - Im szybciej, tym lepiej - powiedział.

Według szefa resortu obrony Finlandia od lat utrwalała współpracę i zgodność z systemami NATO . - Można by rzec, że nie pozostaje nic innego, jak tylko podłączyć wtyczkę - powiedział Antti Kaikkonen podczas oficjalnego otwarcia kursu obrony narodowej organizowanego cyklicznie przez siły zbrojne od ponad 60 lat.

Dodał, że szybki proces dołączenia do NATO to dla fińskiej obronności "największa zmiana" od czasu II wojny światowej, a zimą i wiosną tego roku, czyli po ataku Rosji na Ukrainę, stało się jasne, że jest to "jedyny, logiczny i wiarygodny sposób podniesienia progu zbrojnej agresji" dla wroga.