Szef NATO zapowiada spotkanie przedstawicieli Turcji, Finlandii i Szwecji w sprawie rozszerzenia Sojuszu

Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg zapowiedział w środę, że w najbliższych dniach zwoła w Brukseli spotkanie z udziałem wyższych przedstawicieli władz Turcji, Szwecji i Finlandii. Tematem rozmów ma być turecki sprzeciw wobec przystąpienia Helsinek i Sztokholmu do Sojuszu.

Wyraził przekonanie, że stronom uda się dojść do porozumienia, a Turcja wycofa swoje obiekcje dotyczące akcesji państw nordyckich przed szczytem NATO w Madrycie.

To samo stwierdził Blinken. Pytany, czy USA są gotowe sprzedać Turcji myśliwce F-35, aby przekonać Ankarę do zmiany zdania, sekretarz stanu odparł, że są to osobne kwestie.