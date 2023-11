Finlandia gotowa do zamknięcia całej wschodniej granicy. Moskwa odpowiada

Tylko w ciągu tygodnia straż graniczna w Finlandii odnotowała 89 nielegalnych przekroczeń granicy przez migrantów. Rząd Finlandii jest gotowy do zamknięcia całej wschodniej granicy, jeśli dojdzie do eskalacji zjawiska. Według Instytutu Studiów nad Wojną (ISW) to przykład taktyki wojny hybrydowej, stosowanej przez Rosję na granicy rosyjsko-fińskiej. Władze w Moskwie dementują te doniesienia i mówią o "rusofobicznym" stanowisku Finów.