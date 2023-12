Podwodny gazociąg Balticconnector zniszczony. Fiński minister: celowe działanie

W opinii fińskiego ministra do spraw europejskich i aktywów państwowych Andersa Adlercreutza, nie było przypadku w zniszczeniu podwodnego gazociągu Balticconnector. - Wszystko wskazuje na celowe działanie - ocenił.

Anders Adlercreutz podkreślił, że nie może spekulować, czy działanie kapitana statku zostało zatwierdzone przez chiński rząd. Jednak jego zdaniem rychły powrót statku do Chin rodzi pewne pytania. - Gdybym jako kapitan zrobił coś, czego nie pochwaliłby chiński rząd, obawiałbym się powrotu moją jednostką do Chin – powiedział.

Podobne stanowisko Estonii

Także estoński minister obrony Hanno Pevkur wyraził podobną opinię w zeszłym miesiącu w wywiadzie dla szwedzkiego nadawcy publicznego. Stwierdził, że "jeśli kotwica jest ciągnięta przez 185 km, to trudno uwierzyć, że jest to tylko wypadek". - Kapitan zrozumiał, że coś jest nie tak, więc pytanie, na które musimy znaleźć odpowiedź, brzmi: czy było to celowe działanie - oświadczył Pevkur.