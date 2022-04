Finlandia. Ekspert ostrzega, że Rosja mogła zdobyć dane myśliwych i osób posiadających broń

Rosja może mieć już listę Finów, posiadających pozwolenia na broń czy licencje myśliwskie - ostrzega pułkownik Aapo Cederberg, ekspert do spraw cyberbezpieczeństwa Cyberwatch Finland. W 5,5-milionowej Finlandii pozwolenia na broń ma około 600 tysięcy osób.

Tak, jak na Ukrainie przeszukiwano rejestry broni, czy karty łowieckie, podobnie mogło już być w wypadku Finlandii - ocenił w opublikowanym w sobotę wywiadzie dla internetowej telewizji dziennika "Ilta-Sanomat" Aapo Cederberg, mający ponad 30-letnie doświadczenie pracy dla sił zbrojnych, a obecnie zajmujący się konsultingiem ekspert do spraw cyberbezpieczeństwa z Cyberwatch Finland.

W 5,5-milionowej Finlandii kartę myśliwego posiada około 300 tysięcy osób, pozwolenia na broń około 600 tysięcy, a łącznie zarejestrowane jest około półtora miliona sztuk broni palnej, co daje jeden z najwyższych wskaźników na świecie w odniesieniu do liczby mieszkańców.

"Rosja mogła z wyprzedzeniem wejść w posiadanie danych"

Jego zdaniem "Rosja mogła z wyprzedzeniem wejść w posiadanie danych, które wykorzysta, jeśli zechce". - Cybergotowość podmiotów gospodarczych, które współpracują z podmiotami kluczowymi dla społeczeństwa, to fińska pięta achillesowa - ocenił Cederberg.

Ekspert uważa, że choć "Finlandii nie grozi atak zbrojny, to trzeba być świadomym zagrożeń". Jego zdaniem, o ile najważniejsze dane armii czy służb bezpieczeństwa są ściśle chronione, to inaczej jest już w kwestiach obejmujących tzw. społeczeństwo obywatelskie. - Otwartość była główną ideą państwa demokratycznego. Cyfryzacja, usługi elektroniczne, abyśmy mieli dobre życie i wszystko działało dynamicznie - dodał, podkreślając jednocześnie, że to wszystko może być wykorzystane w złym celu.