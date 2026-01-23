Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
WOŚP 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Dotkliwy mróz na poligonie. Kilkudziesięciu żołnierzy z odmrożeniami

Ćwiczenia fińskiej armii
Szwecja i Finlandia podczas wspólnych ćwiczeń wojskowych
Źródło: Reuters Archive
Nieludzki mróz potrafi się dać we znaki także żołnierzom z elitarnej jednostki. Około 40 poborowych z regionu arktycznego Finlandii doznało poważnych odmrożeń w trakcie ćwiczeń na świeżym powietrzu. W czasie manewrów temperatura sięgnęła -34 stopni Celsjusza.

U niektórych poborowych po ćwiczeniach w Laponii zdiagnozowano odmrożenia drugiego stopnia (z pęcherzami skórnymi).

Ćwiczenia odbyły się na początku stycznia, w trakcie jednej z najdłuższych od lat fal zimna, kiedy to temperatury na północy kraju przez wiele kolejnych dni utrzymywały się na poziomie 30-40 st. C poniżej zera. Według sił zbrojnych takie warunki miały wpływ na zaistniały incydent. Dowództwo twierdzi jednak, że ćwiczenia odbyły się zgodnie z przepisami.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Zimowe załamanie pogody zagraża 150 milionom osób

Zimowe załamanie pogody zagraża 150 milionom osób

METEO
-41,5 stopnia po raz pierwszy tej zimy

-41,5 stopnia po raz pierwszy tej zimy

METEO

Bazy za kołem podbiegunowym

Lapońska jednostka, mająca bazy w Rovaniemi oraz Sodankyla za kołem podbiegunowym, jest najdalej wysuniętą na północ formacją fińskich wojsk lądowych. Specjalizuje się w operowaniu przy ekstremalnie niskich temperaturach, w tym w trakcie arktycznej nocy polarnej.

Co roku w lapońskim oddziale przeszkolenie wojskowe przechodzi około dwóch tysięcy Finów. W Finlandii poszczególne jednostki nie mają określonej stałej liczby żołnierzy, ponieważ armia opiera się na powszechnym poborze i rezerwie.

Ćwiczenia fińskiej armii
Ćwiczenia fińskiej armii
Źródło: Anders Wiklund/EPA/PAP

Milion Finów w rezerwie

Obecnie w liczącej 5,5 mln mieszkańców Finlandii w rezerwie pozostaje ok. 870 tys. obywateli. Na czas wojny wielkość sił zbrojnych określona jest na 280 tys. żołnierzy, których stan uzupełnia się w miarę potrzeby siłami rezerwy. W 2031 r., ze względu na przeprowadzoną pod koniec 2025 r. reformę górnej granicy wieku rezerwistów (z obecnych 50 lat do 65. roku życia), liczebność rezerwy wzrośnie do około miliona Finów.

Na mocy podpisanej z USA w 2023 r. umowy o współpracy obronnej DCA (ang. Defence Cooperation Agreement), która określa warunki obecności wojsk amerykańskich na terenie Finlandii, a także korzystania z lotnisk oraz portów, siły zbrojne USA będą mogły wykorzystać także tę, uchodzącą za elitarną, lapońską jednostkę.

20 min
Schrony są tu na każdym kroku. Odwiedziliśmy podziemne miasta
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Schrony są tu na każdym kroku. Odwiedziliśmy podziemne miasta

TVN24+ Originals

Autorka/Autor: wac

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Anders Wiklund/EPA/PAP

Udostępnij:
TAGI:
FinlandiaWojskoMróz
Czytaj także:
Smog
Alert RCB. "Unikaj aktywności na zewnątrz"
METEO
Trwają poszukiwania 12-latka (zdjęcie ilustracyjne)
Zakradł się do mieszkania w nocy, próbował udusić 13-latkę
Kraków
imageTitle
Linette nie kryje rozczarowania. "Jeden z meczów, które będę musiała zapamiętać"
EUROSPORT
Policjanci już wiedzą kim jest niecierpliwa pasażerka
"Wywołała błędne przeświadczenie, że jest policjantką". Zarzut dla pasażerki taksówki
Poznań
imageTitle
Spurs nie dali szans rywalom. Symboliczny występ Sochana
EUROSPORT
Tatry
Turyści błądzili, potykali się i chorowali. 2025 rok w Tatrach
Kraków
Giorgia Meloni, Friedrich Merz
"Mocne zbliżenie Rzymu i Berlina". W kontrze do Paryża
Świat
Moment zatrzymania nożownika z Łukowa
Ranił nożem dwie osoby, później się ukrył. Gdy wpadli policjanci, "jeszcze spał"
Lublin
imageTitle
Na dobry początek dnia. Kiedy kolejny mecz Igi Świątek?
EUROSPORT
Do sądu trafił akt oskarżenia
Przez kilka dni miał bić, upijać i zmuszać do seksu, 27-latka nie żyje. Jest akt oskarżenia
Wrocław
Waszyngton, USA
Bogaci się bogacą, a biedni biednieją. Rekordowe nierówności majątkowe w tym kraju
BIZNES
Donald Trump podczas szczytu w Davos (2026)
Ten premier nie zasiądzie w Radzie Pokoju. Trump wycofał zaproszenie
Świat
imageTitle
Szymański oficjalnie w nowym klubie. Dołączył do reprezentanta Polski
EUROSPORT
shutterstock_1774658300
Rozstrzygnęły się losy TikToka w USA
BIZNES
Donald Trump, Rada Pokoju
Rada Pokoju? Schetyna: jej polityczny koniec nastąpi w ciągu kilku miesięcy
Polska
Śmiertelny wypadek koło Płocka
Czołowe zderzenie pod Płockiem. 33-latek nie żyje
WARSZAWA
USA śnieg
Ostatnie przygotowania przed "katastrofą". Polska ambasada ostrzega
METEO
Budynek trafił w miejskie ręce
Zobacz symbol miasta, który stanie się ratuszem. Niezwykła licytacja WOŚP
WOŚP 2026
USS Abraham Lincoln
Amerykańska flotylla płynie w kierunku Iranu. Trump: na wszelki wypadek
Świat
imageTitle
Linette odbiła się od ściany. To nie był jej dzień
EUROSPORT
imageTitle
O której dzisiaj mistrzowski konkurs w lotach?
EUROSPORT
Policja zatrzymała 35-latka
Nie wiedział, że go obserwują. Zaparkował obok radiowozu
WARSZAWA
sklep, zakupy, galeria, schody, niedziela handlowa
Czy w najbliższą niedzielę zrobimy zakupy? Kalendarz handlowy
BIZNES
47 min
pc
Grok wymyka się spod kontroli?
Czas przyszły
Szef Rady Europejskiej Antonio Costa i szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen
Von der Leyen: pakiet wsparcia gospodarczego dla Ukrainy prawie gotowy
BIZNES
Kolektura Lotto
Mamy nowego milionera. Padła główna wygrana
BIZNES
Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku
Marysia zmarła w szpitalu. "Jednoznaczna" opinia biegłych i decyzja prokuratury
Artur Węgrzynowicz
Ponad 20 państw ma wejść w skład Rady Pokoju
Mają współpracować mimo wrogich relacji. Trudne stosunki w Radzie Pokoju
Świat
Opady marznące, gołoledź, ślisko
Opady marznące. IMGW zaleca dużą ostrożność
METEO
imageTitle
Męki Sabalenki. Zaskakująca liczba błędów
EUROSPORT
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica