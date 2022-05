"Tandetny" długopis, którego użył minister, przebojem w Finlandii. Modelu nie ma już na półkach sklepowych

Długopis za 8 euro, którym szef MSZ Pekka Haavisto popisał wniosek o akcesję kraju do NATO, zniknął z sieci sklepów Stockmann - podał dziennik "Helsingin Sanomat". Jednorazowy cienkopis stał się hitem, a Finowie masowo go wykupują.

Wnioski o wstąpienie do NATO

Finlandia i Szwecja złożyły wnioski o wstąpienie do NATO w środę. Dokumenty trafiły na ręce Jensa Stoltenberga. Szef Sojuszu Północnoatlantyckiego podkreślił, że członkostwo obydwu państw "wzmocni wspólne bezpieczeństwo". - To historyczny moment, który musimy wykorzystać - powiedział szef NATO.

Wniosek ma teraz zostać rozpatrzony przez 30 krajów członkowskich Sojuszu. Może to zająć około dwóch tygodni, jednak cały proces akcesyjny zwykle trwa do roku i nie jest ściśle sformalizowany. Jak pisze AP, Sojusz zamierza go przyspieszyć w przypadku Finlandii i Szwecji. Na początku prośby o przystąpienie zostaną rozpatrzone na posiedzeniu Rady Północnoatlantyckiej, prawdopodobnie na szczeblu ambasadorów krajów członkowskich. Decyzja Rady zależy głównie od tego, jak dobrze państwa kandydujące są dostosowane do standardów politycznych, wojskowych i prawnych NATO oraz czy przyczyniają się do zapewnienia bezpieczeństwa na obszarze północnoatlantyckim.