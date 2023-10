"Ciężki przedmiot" znaleziony przy gazociągu Balticconnector

W trakcie badań podwodnych przeprowadzonych przy gazociągu Balticconnector znaleziony został "ciężki przedmiot". Mógł on doprowadzić do uszkodzenia rurociągu przebiegającego przez Zatokę Fińską – przekazała w piątek policja w Helsinkach. Podała, że śledztwo koncentruje się na roli statku towarowego pływającego pod banderą Hongkongu. Wcześniej w piątek prezydent Łotwy Edgars Rinkeviczs stwierdził, że "jeśli okaże się, że za uszkodzeniem gazociągu Balticconnector stoi Rosja, NATO powinno rozważyć zamknięcie żeglugi na Morzu Bałtyckim, by chronić infrastrukturę krytyczną".