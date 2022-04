Finlandia chce uniezależnić się od rosyjskich dostaw gazu

Minister gospodarki Finlandii Mika Lintila oświadczył, że jego kraj, wspólnie z Estonią, będzie korzystać z dostaw ciekłego gazu drogą morską. - To jedyny sposób, aby szybko odłączyć się od rosyjskiego gazociągu - dodał Lintila. Finlandia jest jednym z najbardziej uzależnionych energetycznie od Rosji państw Unii Europejskich.

- Chcemy zapewnić samowystarczalność energetyczną Finlandii w każdych warunkach - powiedziała minister finansów Annika Saarikko. Na ten cel, czyli zapewnienie dostępności paliw energetycznych w następną zimę i przyspieszenie procesu uniezależniania się od Rosji rząd ma przeznaczyć około 0,8 mld euro.

Jak podano w komunikacie resortu gospodarki docelowo terminal LNG, podłączony do sieci gazu ziemnego, ma być zlokalizowany na południowym wybrzeżu Finlandii. Do czasu oddania do użytku gazowiec będzie przyjmowany na północnym wybrzeżu Estonii w Paldiski.

Rząd zdecydował także o tymczasowym zmniejszeniu udziału paliw ze źródeł odnawialnych w transporcie o 7,5 punktów procentowych. Obecnie w Finlandii, zgodnie z celami klimatycznymi, w ramach obowiązku dystrybucji paliw udział ten jest na poziomie 18 proc. (do 2039 roku ma być podnoszony stopniowy do 30 procent).

Europa chce uniezależnić się od rosyjskiego gazu. Materiał z "Faktów po południu" TVN24, Reuters

Procentowe zmniejszenie tego obowiązku ma doprowadzić do obniżki cen paliw tradycyjnych (benzyna, olej napędowy czy gaz) na stacjach. W związku z inwazją zbrojną Rosji na Ukrainę ceny paliw w kraju wzrosły do rekordowego poziomu - rzędu ok. 2,2-2,5 euro za litr (przy czym najwięcej trzeba płacić za olej napędowy). Branża samochodowa domagała się całościowej rezygnacji z obowiązku dystrybucji paliw ze źródeł odnawialnych, co obniżyłoby cenę oleju napędowego o prawie pół euro.

Specjalnie powołana ministerialna grupa robocza opracowuje także plan zastąpienia drewna sprowadzanego z Rosji do celów energetycznych. Ma ono zostać zastąpione krajowym surowcem a także torfem.

Uzależnienie energetyczne od Rosji

Finlandia jest jednym z najbardziej uzależnionych energetycznie od Rosji krajów UE. Ze wschodu importowanych jest około 60 procent energii ze źródeł kopalnych (dotyczy to 100 proc. zużywanego na potrzeby kraju gazu ziemnego, 90 proc. ropy, 60 proc. drewna energetycznego, 30 proc. paliwa jądrowego i 30 proc. węgla kamiennego).

Jednocześnie dla całościowego zapotrzebowania na energię w kraju największymi źródłami energii dla Finlandii są paliwa pochodzenia drzewnego (ok. 28 proc.), ropa (21 proc.) oraz energia jądrowa (18 proc.), węgiel kamienny (7 proc.). Wykorzystuje się także gaz ziemny czy torf - udział po ok. 5 proc. Energia generowana jest także w elektrowniach wodnych (3 proc.) oraz wiatrowych (2 proc.). Całkowite wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych jest na poziomie ok. 40 procent i w 2020 roku po raz pierwszy było wyższe niż z paliw kopalnych oraz torfu.

