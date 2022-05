Robert Pszczel: jest wielka szansa, że do końca roku Finlandia będzie w NATO

Finlandia nie planuje referendum w sprawie przystąpienia do NATO. Według wiedzy dyplomaty Roberta Pszczela, za jest nawet 80 procent Finów i wszystkie partie polityczne. Nie ma też żadnych sygnałów, by jakiś kraj członkowski Sojuszu Północnoatlantyckiego był temu nieprzychylny. Co ten niewieli liczebnie kraj może dać NATO?

Jeszcze niedawno ten kraj chciał pozostać neutralny. Ale - jak mówił na antenie TVN24 Robert Pszczel, dyplomata, były dyrektor Biura Informacji NATO w Moskwie - "świat wygląda inaczej po 24 lutego", czyli po inwazji Rosji na Ukrainę.

Nie będzie referendum, 80 procent Finów jest za wstąpieniem do NATO

Stosunek Finlandii do NATO - jak mówił Robert Pszczel - zaczął się zmieniać po aneksji Krymu przez Rosję w 2014 roku, czyli "de faco rozpoczęcia wojny Rosji przeciwko Ukrainie". - Zarówno Finlandia jak i Szwecja zacieśniły współpracę z NATO i można powiedzieć, że pewne wstępne wewnętrzne rozmowy na temat potencjalnego członkostwa nabrały rumieńców - mówił dyplomata.

Dzisiaj Finlandia nawet nie planuje w tej sprawie referendum. Według wiedzy dyplomaty, w styczniu tego roku poparcie dla wstąpienia do Sojuszu Połnocnoamerykańskiego wynosiło około 20 procent, a teraz wzrosło do 70- 80 procent. - Wszystkie partie polityczne i społeczeństwo, przywódcy polityczni są zdecydowani - podkreślał Pszczel.

Dla Rosji, zdaniem dyplomaty, to ogromna porażka polityczna. - Do sankcji i niespodziewanej obrony Ukrainy, dochodzi taka niespodzianka, bo tego się chyba nie spodziewali na Kremlu jeszcze parę miesięcy temu, że Finlandia i Szwecja zmierzają wstąpić do NATO - powiedział Pszczel.

Powszechna mobilizacja, schrony, obrona cybernetyczna

Finlandia nie ma potężnej liczebnie armii, jeśli chodzi o żołnierzy zawodowych, zwłaszcza w porównaniu do sił USA czy dużych państw natowskich. - Ale tam istnieje obrona totalna. Całe społeczeństwo jest mobilizowane. Finlandia jest jest w stanie zmobilizować prawie milion osób - mówił dyplomata. Podkreślał, że są to osoby gotowe walczyć, są przeszkolone i dysponują dobrym sprzętem.

Pszczel tak mówił o zdolnościach bojowych Finlandii. - W marcu jeden z generałów fińskich powiedział, że na ziemi fińskiej leżą szczątki ponad 200 tysięcy sowieckich żołnierzy, którzy zdecydowali się pójść na bezsensowna wojnę z Finlandią w 1939 roku.

Według danych z fińskiego ministerstwa obrony, w kraju, który liczy 4, 4 miliona mieszkańców, są 54 tysiące schronów, w których znajdzie miejsce 80 procent obywateli. Schrony wyposażone są w jedzenie, wodę, uzbrojenie.

Finlandia jest jest w stanie zmobilizować prawie milion osób

Pszczel zaznaczył, że nie był w takim miejscu, że są to lokacje tajne, ale kiedyś w czasie pobytu w Findandii widział dawny schron przeciwatomowy wykuty w skale.

Jego zdaniem, Finowie przez lata przygotowywali się na ewentualną wojnę i dzisiaj, nawet bez członkowska w NATO, mogliby stanowić trudny orzech do zgryzienia dla Rosji. - Ale podjęli taką decyzję [o wstąpieniu do NATO - red.], bo jednak kolektywne zdolności obronne NATO podwoją czy potroją obronność Finlandii - wyjaśnił.

Z drugiej strony, jak wskazywał Pszczel, dzięki Finlandii wzrosną zdolności obronne Sojuszu na flance wschodniej i północnej, więc ma to ogromne znaczenie dla Polski i dla krajów bałtyckich.

Poza obronnością w tradycyjnym sensie - walk na lądzie, morzu i w powietrzu - we współczesnej wojnie ważna jest także obrona cybernetyczna, która jest mocną stroną Finlandii i Szwecji. - NATO czasami rozgrywa takie coś na kształt konkursu Eurowizji, ale w zakresie obrony cybernetycznej. Startowały różne zespoły z państw natowskich i partnerskich – to było parę tygodni temu - i wygrał zespół z Finlandii. Notabene na drugim miejscu był wspólny zespół Polski i Litwy. - wymienił Pszczel.

Wojna Rosji przeciwko Ukrainie może przyspieszyć proces

By Finlandia wstąpiła do NATO, potrzebna jest zgoda wszystkich państw członkowskich NATO. - Prognozy są bardzo dobre. Sekretarz generalny NATO, który wie co w trawie piszczy, mówi o tym otwarcie i bardzo optymistycznie. Na dzień dzisiejszy nie ma żadnych sygnałów ze strony żadnej stolicy państwa natowskiego - a to one o tym decydują - że byłyby jakiekolwiek kłopoty z przyjęciem Szwecji i Finlandii. Poza tym jest wojna. To oznacza, że jesteśmy w sytuacji ekstraordynaryjnej i pewne procesy mogą zostać znacząco przyspieszone - wskazał dyplomata.

Od razu zaznaczył, że "oczywiście to musi troszeczkę potrwać". Zwyczajnie trwa to około rok.

- Tym razem mogą to być tylko miesiące, jest wielka szansa, że do końca roku, a może wcześniej te dwa kraje mogą stać się pełnoprawnymi członkami NATO - prognozuje Pszczel. Nic mu nie wiadomo, by jakiś kraj natowski przygotowywał w tej sprawie weto. - Byłoby to dziwne. Te kraje są od wielu lat zapraszane - jako wyjątek - i uczestniczą w wielu posiedzeniach na szczeblu ministerialnym spotkań NATO. Nie było w tej sprawie żadnych protestów, odwrotnie - ich obecność jest bardzo doceniana.

Zdaniem Pszczela, Finlandia może liczyć w NATO na bardzo przychylne przyjęcie i jego przyłączenie wydaje się przesądzone.

