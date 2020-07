Meghan i Harry "nie chcą mieć z tą książką nic do czynienia"

Na początku roku książę Harry i księżna Meghan zrezygnowali z pełnienia ról na królewskim dworze. Teraz znów jest o nich głośno z powodu biografii pary, która ma się ukazać w sierpniu. - Już sam tytuł książki budzi kontrowersje, ponieważ o ile po angielsku brzmi on dość ostrożnie, to znaczy "Finding Freedom", czyli "W poszukiwaniu wolności", o tyle już wersja hiszpańska, włoska, czy francuska mówią wprost: "Harry i Meghan. Wolność" - mówi prof. Barłomiej Toszek z Instytutu Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie Uniwersytetu Szczecińskiego.

Zdaniem Macieja Czajkowskiego, byłego dziennikarza BBC, "wszyscy się boją, że ta książka może zaszkodzić rodzinie królewskiej". Czajkowski czytał już udostępnione przez wydawnictwo obszerne fragmenty książki. - Książka rysuje dość ponury obraz życia za murami królewskimi - powiedział. Autorzy opisują w niej między innymi ogromną niechęć dworu wobec Meghan Markle. - Z książki dowiadujemy się na przykład, że na relacje pomiędzy rodziną a Meghan duży wpływ miało jej pochodzenie. Niektórzy nawet mówią, że to są kwestie rasistowskie - relacjonuje Czajkowski.

Przyszła księżna nie budziła zaufania i miała być przyczyną wielu rodzinnych awantur. Głównie między braćmi - Harrym a starszym księciem Williamem. - Rodzina królewska nie przyjęła Meghan Markle pozytywnie, od samego początku odnosiła się do niej lekceważąco, a nawet podobno książę William miał o niej mówić per "ta dziewczyna". Pozostali członkowie rodziny królewskiej zakładali, że Meghan Markle to będzie zabawka, którą Harry się szybko znudzi, i większość z nich była mocno zaskoczona ślubem - mówi Toszek.