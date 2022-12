Steven Spielberg: bardzo żałuję tego, do czego przyczyniły się "Szczęki"

Reżyser Steven Spielberg w wywiadzie dla BBC przyznał, że zdaje sobie sprawę z tego, iż nakręcony w 1975 roku film "Szczęki" przyczynił się do spadku populacji żarłacza białego. Filmowiec przyznał, że pracując nad filmem, dopuścił się "manipulowania" widzami i stwierdził, że "do dziś bardzo żałuje" tego, do czego przyczynił się jego film.