Nowe fakty w sprawie katastrofy, w której zginęły 852 osoby

Do katastrofy promu Estonia doszło we wrześniu 1994. Płynący z Tallina do Sztokholmu statek, na którego pokładzie było prawie tysiąc osób, zatonął na Morzu Bałtyckim. Zginęły 852 osoby, głównie obywatele Szwecji. To jeden z najtragiczniejszych wypadków morskich w historii powojennej Europy.