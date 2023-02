USA odzyskały ważnego sojusznika. Zapowiedziano największe wspólne manewry od lat

Filipiny i Stany Zjednoczone przeprowadzą w tym roku największe wspólne ćwiczenia wojskowe od 2015 roku - zapowiedział dowódca filipińskiej armii. Zapowiedź pojawiła się niedługo po tym, jak Manila przyznała USA większy dostęp do swoich baz wojskowych. Działania te pokazują, jak po kilku latach ochłodzenia sojusznicze relacje USA i Filipin ulegają ponownemu zacieśnieniu w obliczu coraz bardziej asertywnej polityki Chin.

Romeo Brawner, dowódca filipińskiej armii, przekazał w środę 15 lutego, że tegoroczna edycja przeprowadzanych co roku wspólnych ćwiczeń o kryptonimie "Balikatan" odbędzie się w drugim kwartale 2023 roku. Zaznaczył, że mają to być największe wspólne z USA manewry od 2015 roku, kiedy wzięło w nich udział ponad 11 tys. żołnierzy z obu krajów.

Generał nie podał przewidywanej liczby żołnierzy w tym roku - stwierdził jedynie, że będzie ich więcej niż w 2022 roku, gdy we wspólnych ćwiczeniach uczestniczyło 8,9 tys. żołnierzy. - Wszystkie ćwiczenia, które przeprowadzamy, są odpowiedzią na te typy zagrożeń, z którymi możemy mieć w przyszłości do czynienia, czy to naturalne, czy wywołane przez ludzi - podkreślił gen. Brawner.