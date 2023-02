Ratownicy przeszukują teren aktywnego wulkanu. Zauważono tam wrak samolotu

Filipińscy ratownicy przeszukują okolice szczytu wulkanu Mayon, w związku z odnalezieniem tam wraku samolotu. Prawdopodobnie jest to maszyna, która zniknęła z radarów w sobotę, gdy leciała do stolicy kraju, Manili.

Wrak samolotu na szczycie wulkanu

Jak podaje CNN, powołując się na oświadczenie Filipińskiego Urzędu Lotnictwa Cywilnego (CAAP), w niedzielę 19 lutego udało się zlokalizować wrak samolotu na górze Mayon na wyspie Luzon, na wysokości około 1823 metrów. Jest to czynny wulkan który ostatnio wybuchł w 2018 roku , zmuszając wówczas dziesiątki tysięcy mieszkańców do ewakuacji. W związku ze znacznym niebezpieczeństwem dla uczestników akcji ratunkowej, zespoły ratownicze musiały otrzymać pozwolenie od Filipińskiego Instytutu Wulkanologii i Sejsmologii na rozpoczęcie operacji poszukiwawczej wysokiego ryzyka.

- To już czwarty dzień, odkąd zaginęli, a biorąc pod uwagę ukształtowanie terenu i warunki pogodowe, jest to trudna sytuacja (...). Nadal mamy nadzieję i modlimy się, że ich zlokalizujemy - podkreślił rzecznik CAAP Allan Barcena w rozmowie z CNN. Wrak został sfotografowany z powietrza, przez drona. Filipińskie władze podkreślają jednak, że nie potwierdzono jeszcze, iż jest to zaginiona Cessna 340. Będzie to możliwe dopiero wtedy, gdy śledczym uda się dotrzeć na miejsce katastrofy.