Pekin oskarża Manilę o wtargnięcie na wody Chin. Filipińskie wojsko: to nasze podwórko

Po tym jak chińskie wojsko oskarżyło Filipiny o "wtargnięcie" na wody pod chińską jurysdykcją, rzecznik filipińskiej armii stwierdził, że "nie można wtargnąć na własne podwórko", a doradca do spraw bezpieczeństwa narodowego zaznaczył, że Manila ma "pełne prawo" do patrolowania atolu Scarborough, który znajduje się w wyłącznej strefie ekonomicznej Filipin - podaje we wtorek filipiński portal Rappler.

Rzecznik Dowództwa Południowego Armii Ludowo-Wyzwoleńczej Chin płk. Tian Junli powiedział w poniedziałek, że filipiński okręt wojenny "wtargnął na wody przyległe do chińskiej wyspy Huangyan Dao (atol Scarborough w nazewnictwie chińskim) bez zgody chińskiego rządu", co "poważnie naruszyło suwerenność Chin i prawo międzynarodowe".

- Nie możemy wtargnąć na nasze własne podwórko i nikt nie może nam zabronić wejścia do własnego domu, więc nie ma prawdy w tym, co mówią - powiedział we wtorek w wywiadzie dla "The Manila Times" płk Medel Aguilar, rzecznik filipińskiej armii.