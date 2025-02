Władze jednego z najgęściej zaludnionych obszarów na Filipinach, miasteczka Addition Hills pod Manilą, ogłosiły we wtorek, że będą przyznawać nagrody pieniężne w zamian za złapanie i dostarczenie komarów. Pomysł ten ma być kolejną formą przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się dengi. Wcześniej wprowadzono czyszczenie ulic i działania mające na celu zapobieganie gromadzeniu się wody, w której komary przenoszące tę chorobę składają jaja.

Pieniądze w zamian za komary

Szef władz miasteczka, Carlito Cernal, ogłosił, że w zamian za każde pięć komarów wypłacane będzie 1 peso (ok. 7 groszy). Komary mogą być zarówno żywe, jak i martwe, mogą to być także ich larwy.

Filipiński Departament Zdrowia przekazał BBC, że "docenia dobre intencje lokalnego rządu, by zwalczać dengę", choć odmówił odpowiedzi na pytanie, czy pieniądze w zamian za dostarczenie komarów są efektywnym sposobem zwalczania choroby.

W Addition Hills, na 162-hektarowym obszarze, mieszka prawie 70 tys. osób. W ostatnim czasie wykryto tam 44 przypadki dengi, a dwie osoby zmarły. - To jeden z największych i najbardziej zaludnionych obszarów. Musimy coś zrobić, by pomóc rządowi - mówił Cernal. W całym kraju na dzień 1 lutego potwierdzonych było ponad 28,2 tys. przypadków dengi, o 40 proc. więcej niż rok temu.

Denga - co to za choroba

Denga to choroba wirusowa przenoszona przez komary egipskie (łac. Aedes aegypti). Powoduje gorączkę i bóle ciała - w tym głowy, mięśni i stawów - oraz wysypkę. Większość osób zarażonych dengą ma łagodne objawy lub nie ma ich wcale, u niektórych pacjentów mogą wystąpić jednak poważne powikłania, takie jak niewydolność narządów i krwawienie wewnętrzne.

Występowanie dengi zazwyczaj ogranicza się do obszarów tropikalnych i subtropikalnych, ale rosnące temperatury powodują, że komary wkraczają na nowe obszary, zabierając ze sobą chorobę. Idealna temperatura do rozprzestrzeniania się wirusa to 20-29 stopni Celsjusza. Oprócz zmian klimatu rozprzestrzenianiu choroby sprzyja urbanizacja i przemieszczanie się ludzi.