USA uzyskały dostęp do czterech baz wojskowych blisko Tajwanu i spornego morza

USA z dostępem do nowych baz na Filipinach

Nowe bazy, z których będą mogli korzystać Amerykanie, to bazy Camilo Osias w Santa Ana i lotnisko Lal-lo w prowincji Cagayan, baza Camp Melchor Dela Cruz w Gamu w prowincji Isabela oraz baza na wyspie Balabac w prowincji Palawan. Lokalizacje te mają duże znaczenie - prowincje Isabela i Cagayan znajdują się na północy kraju, skąd w linii prostej jest zaledwie ok. 400 km do wybrzeży Tajwanu. Palawan znajduje się z kolei nieopodal spornego, strategicznie położonego Morza Południowochińskiego. Pekin twierdzi, że zarówno Tajwan jak i Morze Południowochińskie stanowią część chińskiego terytorium, co w ostatnich latach doprowadziło do wzrostu napięcia w całym regionie.