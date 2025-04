Krzyżują się w Wielki Piątek, jeden z nich po raz 36. Kościół odradza

Wielki Piątek w Filipinach. Rekonstrukcja ukrzyżowania Jezusa Chrystysa Źródło: Reuters

Mieszkaniec Filipin Ruben Enaje w Wielki Piątek po raz 36. został przybity do krzyża w ramach rekonstrukcji ukrzyżowania Jezusa Chrystusa. W Wielkim Tygodniu wielu katolików w Filipinach bierze udział w procesjach biczowników. Kościół katolicki odradza tę praktykę.

Jak relacjonuje agencja Reutera, do wioski San Pedro Cutud na południu od stolicy kraju, Manili, gdzie odbyły się uroczystości, przybyły setki Filipińczyków oraz zagranicznych turystów.

Aktorzy przebrani za rzymskich żołnierzy wbili w dłonie mężczyzn kilkucentymetrowe gwoździe. Za pomocą lin oraz pasów tkaniny podtrzymywano ich ciała, aby unieść je na drewnianych krzyżach.

Jedną z najbardziej znanych postaci dorocznej filipińskiej tradycji jest 64-letni Ruben Enaje, który od lat 80. wieku odgrywa rolę ukrzyżowanego Chrystusa. - Pierwsze pięć sekund było bardzo bolesne. W miarę upływu czasu i krwi ciało drętwieje i mogę dłużej pozostać na krzyżu - powiedział w wywiadzie 64-letni Enaje, który na co dzień pracuje jako cieśla i malarz szyldów.

Filipińscy katolicy krzyżują się w Wielki Piątek Źródło: Reuters

Wielki Tydzień na Filipinach

Rytuał ukrzyżowania stanowi część obrzędów Wielkiego Tygodnia na Filipinach. W tym czasie wielu wyznawców bierze udział w procesjach biczowników, podczas których chłoszczą sobie plecy bambusowymi biczami w celu pokuty i zadośćuczynienia. Niektórzy wierzą, że praktyka ta pomoże im oczyścić się z grzechów, wyleczyć choroby, a nawet spełnić życzenia.

Kościół katolicki odradza tę praktykę, twierdząc, że modlitwy i szczera pokuta wystarczają do upamiętnienia Wielkiego Postu. Filipińskie ministerstwo zdrowia zaapelowało do biczowników, by używali wyłącznie zdezynfekowanych biczów, unikając w ten sposób zakażenia, oraz aby dokładnie przemyli rany wodą z mydłem.

Około 80 proc. ze 110 mln mieszkańców Filipin identyfikuje się jako katolicy.