Samolot rozbił się niedaleko krateru czynnego wulkanu. Znaleziono ciała czterech osób

Mołdawia, która sąsiaduje z Ukrainą i działaniami wojennymi, rok temu obrała zdecydowany kurs w stronę uniezależnienia się od Moskwy, co Rosjanom się nie spodobało. Putin chce zdestabilizować sytuację w Mołdawii, ale ta ma silne wsparcie Joe Bidena. Prezydent Maia Sandu podczas spotkania w Warszawie zaprosiła go do złożenia wizyty w jej kraju. Materiał magazynu "Polska i Świat".