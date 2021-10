Prezydent Filipin Rodrigo Duterte zapowiada przejście na polityczną emeryturę

Wraz z końcem obecnej kadencji prezydent odejdę na polityczną emeryturę - zapowiedział prezydent Filipin Rodrigo Duterte. Poparł on też swojego wieloletniego doradcę, senatora Bong Go, przy rejestracji jego kandydatury na urząd wiceprezydenta.

Opinia publiczna w sondażach źle oceniła pomysł, by obecny prezydent Filipin Rodrigo Duterte kandydował na wiceprezydenta - podkreśla agencja AP. - Wielu obywateli uważa, że nie nadaję się na ten urząd, a także, że byłoby to naruszenie konstytucji, dlatego posłuchałem was i dziś ogłaszam, że udam się na polityczną emeryturę - oświadczył Duterte.