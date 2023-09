"Pływająca bariera" na Morzu Południowochińskim. Filipiny oskarżają Chiny o blokowanie dostępu do łowisk

Chiny stworzyły na spornym Morzu Południowochińskim "pływającą barierę", która uniemożliwia filipińskim rybakom dostęp do łowisk, pozbawiając ich źródła utrzymania - oświadczył w niedzielę rzecznik filipińskiej straży przybrzeżnej komandor Jay Tarriela.

"Filipińska straż przybrzeżna oraz biuro do spraw łowisk i zasobów morskich stanowczo potępiają działania straży przybrzeżnej Chin polegające na stworzeniu pływającej bariery na odcinku ławicy Scarborough" - napisał Terriela w komunikacie na platformie X (dawniej Twitter). Według niego bariera o długości około 300 metrów została znaleziona w piątek w czasie rutynowego patrolu. Rybacy twierdzą, że Chińczycy instalują takie bariery, gdy wykryją na danym obszarze dużą liczbę filipińskich kutrów.

Tarriela zapowiedział, że filipińska straż będzie "w dalszym ciągu blisko współpracować ze wszystkimi zaangażowanymi agencjami rządowymi, by mierzyć się z tymi wyzwaniami, egzekwować nasze prawa morskie i chronić nasze obszary morskie".

Potencjalny punkt zapalny

Agencja AFP przekazała, że w pobliżu ławicy Scarborough filipińscy rybacy często próbują przedostawać się na bogate łowiska, ale są przeganiani przez motorówki należące do chińskiej straży przybrzeżnej. Według rybaków w czasie tych pościgów dochodzi do zderzeń, a Chińczycy używają armatek wodnych.

Morze Południowochińskie uznawane jest za jeden z potencjalnych punktów zapalnych ewentualnego konfliktu w Azji. Chiny roszczą sobie pretensje do prawie całego tego morza, co stoi w sprzeczności z roszczeniami kilku innych państw regionu, w tym Filipin, do poszczególnych obszarów akwenu. W 2016 roku międzynarodowy trybunał przyznał rację Manili, ale Pekin nie uznał tego orzeczenia.