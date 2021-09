Duterte jest nieugięty. Manila nie będzie współpracowała z Hagą w sprawie "wojny z narkotykami"

Władze Filipin odmawiają współpracy z Międzynarodowym Trybunałem Karnym, a śledczy tego gremium nie zostaną wpuszczeni do kraju - oznajmił doradca prezydenta Rodrigo Duterte. W Hadze ruszyło dochodzenie w sprawie możliwych zbrodni przeciwko ludzkości popełnionych podczas filipińskiej "wojny z narkotykami".

15 września 2021 roku Izba Przygotowawcza I Międzynarodowego Trybunału Karnego uwzględniła wniosek Prokuratora o wszczęcie śledztwa w sprawie przestępstw podlegających jurysdykcji Trybunału rzekomo popełnionych na terytorium Filipin w okresie od 1 listopada 2011 roku do 16 marca 2019 roku w kontekście tak zwanej kampanii wojny z narkotykami" - informuje na swojej stronie interentowej MTK w Hadze.

Główny doradca prawny prezydenta Salvador Panelo powiedział w czwartek stacji radiowej DZBB, że śledczy Międzynarodowego Trybunału Karnego nie zostaną wpuszczeni do kraju w celu przeprowadzenia śledztwa, które zostało wszczęte w środę w Hadze. - Stanowisko prezydenta się nie zmienia. Międzynarodowy Trybunał Karny na samym początku był skłonny prowadzić tę sprawę z naruszeniem naszej konstytucji, a nawet z naruszeniem własnego Statutu Rzymskiego – stwierdził Panelo.

Ponad 6 tysięcy ofiar

Według danych rządu Filipin, od czasu objęcia urzędu przez Rodrigo Duterte w 2016 roku do końca kwietnia tego roku filipińskie siły bezpieczeństwa zabiły w tajnych operacjach 6117 dilerów narkotykowych.

204 oświadczenia pokrzywdzonych

Izba podkreśliła, że w oparciu o fakty, które znane są na obecnym etapie i podlegają odpowiedniemu dochodzeniu i dalszej analizie, tak zwana kampania wojny z narkotykami nie może być postrzegana jako legalna operacja egzekwowania prawa, a zabójstwa podczas niej popełnione nie mogą być traktowane jako uzasadnione prawem incydenty. Z dostępnych materiałów wynika raczej, że był to szeroko zakrojony i systematyczny atak na ludność cywilną.

Trybunał zachowuje jurysdykcję

Filipiny, które są stroną Statutu Rzymskiego od 1 listopada 2011 roku, złożyły pisemne zawiadomienie o wycofaniu się ze Statutu 17 marca 2018 roku. Chociaż wycofanie się Filipin ze Statutu weszło w życie w dniu 17 marca 2019 roku, Trybunał zachowuje jurysdykcję w odniesieniu do domniemanych przestępstw, które miały miejsce na terytorium Filipin, gdy były one Państwem-Stroną, od 1 listopada 2011 roku do 16 marca 2019 roku, włącznie.