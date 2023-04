Amerykańska odpowiedź blisko Tajwanu. Największe takie ćwiczenia w historii

We wtorek rozpoczęły się wspólne ćwiczenia wojskowe sił USA i Filipin pod nazwą Balikatan 2023. Jak podkreślają media, to największe ćwiczenia amerykańsko-filipińskie, jakie kiedykolwiek przeprowadzono. Ruszyły one zaledwie dzień po tym, jak w tym samym regionie zakończyły się chińskie ćwiczenia w pobliżu Tajwanu.